Una donna di 32 anni, impiegata nel settore finanziario e single, riferisce che quando comunica la sua condizione, riceve spesso commenti sorprendenti, nonostante le sue qualità. La narrazione si concentra su una relazione sentimentale intensa, caratterizzata da segnali di stabilità e certezze, che però si conclude bruscamente. La storia viene raccontata in una puntata di una trasmissione dedicata alle relazioni complicate, evidenziando come ci si possa innamorare di qualcuno che non ha chiaro cosa voglia.

H o 32 anni, lavoro in finanza e sono single, anche se quando lo dico mi guardano tutti come se avessi detto chissà quale eresia aggiungendo ” ma come? Sei così bella, simpatica, brava ecc?”. Le relazioni tossiche fanno invecchiare prima. Lo dice la scienza X Ho avuto una storia lunga sette anni, chiusa senza tanti rimpianti, non lo amavo più e lui non aveva mai amato me, dopodiché mi sono buttata in un sacco di flirt senza cuore. A Novembre lo incrocio su instagram, 48 ore dopo ci sentivamo già su whatsapp, sempre più assiduamente, ci vediamo prima di Natale. Il nostro primo appuntamento avviene nella mia cittadina, passeggiata sul lago, tante chiacchiere, tanti sorrisi e occhi che brillano, i suoi e i miei, al momento di salutarci mi abbraccia e lì in quell’abbraccio la mia vocina interiore mi dice “basta, fermati sei a casa”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una storia d’amore intensa, travolgente, piena di segnali che sembravano certezze. Poi, all’improvviso, la fine. Nella nuova puntata di Le Relazioni Difettose, Ester Viola racconta cosa succede quando ci si innamora di chi non sa davvero cosa vuole

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