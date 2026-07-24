Cosa fare anche gratis a Milano dal 24 al 26 Luglio | il festival pugliese il lido Coca Cola con musica e ombrelloni e tanti eventi per famiglie
Dal 24 al 26 luglio, a Milano si svolge un festival pugliese con musica e stand, mentre al lido Coca Cola si può godere di musica dal vivo e ombrelloni. Sono previsti anche numerosi eventi per famiglie e attività gratuite in diversi punti della città e dintorni, offrendo un weekend ricco di occasioni di svago per residenti e visitatori.
Cosa fare a Milano questo weekend? Dal 24 al 26 luglio il capoluogo lombardo e i suoi dintorni propongono un fine settimana ricco di appuntamenti, molti dei quali gratuiti. Tra sapori tradizionali, musica, atmosfere da spiaggia, spettacoli teatrali e suggestive lanterne sull’acqua, il programma offre occasioni adatte a pubblici diversi. Non mancano inoltre attività pensate per le famiglie e per chi desidera trascorrere qualche ora all’aperto. Scopriamo insieme le idee più interessanti! Cosa fare a Milano questo Weekend? C’è il Festival pugliese tra bombette e orecchiette. Al Parco Lago Nord di Paderno Dugnano continua l’“ Orecchiette Pugliesi & Bombette Festival ”, il festival pugliese a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Funweek.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
SYSTEM OF A DOWN a Milano: il posto PEGGIORE per i CONCERTI Tutta la verità!
Notizie e thread social correlati
Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 22 al 24 maggio: tutti gli eventiDal 22 al 24 maggio, Milano si anima con numerosi eventi che spaziano tra teatro, circo e design.
Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 5 al 7 giugno: la sagra di Giannasi, Milano Film Fest e tanti eventi gratuiti per vivere la cittàDal 5 al 7 giugno, a Milano si svolge la sagra di Giannasi, con bancarelle e musica dal vivo.
Argomenti più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 24 al 26 luglio: tutti gli eventi; Lido Coca-Cola, per pochi giorni una vera spiaggia con dj set arriva a Milano (GRATIS!); Sabbia, ombrelloni a righe e dj-set: a Milano apre il lido (gratis) di Coca Cola; Cosa fare a Milano dal 24 al 26 luglio 2026: le migliori idee per questo weekend.
Il primo lavoro di Giovanni Galeotti, CEO di Proraso e Marvis, non è stato in ufficio. È stato da operaio alla Coca-Cola. Aveva 14 anni e voleva una cosa sola: il motorino. Suo padre gli dice: Certo, te lo prendo. Poi però lo porta allo stabilimento Coca-Cola facebook