Cosa fare anche gratis a Milano dal 24 al 26 Luglio | il festival pugliese il lido Coca Cola con musica e ombrelloni e tanti eventi per famiglie

Notizia in breve

Dal 24 al 26 luglio, a Milano si svolge un festival pugliese con musica e stand, mentre al lido Coca Cola si può godere di musica dal vivo e ombrelloni. Sono previsti anche numerosi eventi per famiglie e attività gratuite in diversi punti della città e dintorni, offrendo un weekend ricco di occasioni di svago per residenti e visitatori.