Cosa fare anche gratis a Milano dal 24 al 26 Luglio | il festival pugliese il lido Coca Cola con musica e ombrelloni e tanti eventi per famiglie

Da funweek.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 24 al 26 luglio, a Milano si svolge un festival pugliese con musica e stand, mentre al lido Coca Cola si può godere di musica dal vivo e ombrelloni. Sono previsti anche numerosi eventi per famiglie e attività gratuite in diversi punti della città e dintorni, offrendo un weekend ricco di occasioni di svago per residenti e visitatori.

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Cosa fare a Milano questo weekend? Dal 24 al 26 luglio il capoluogo lombardo e i suoi dintorni propongono un fine settimana ricco di appuntamenti, molti dei quali gratuiti. Tra sapori tradizionali, musica, atmosfere da spiaggia, spettacoli teatrali e suggestive lanterne sull’acqua, il programma offre occasioni adatte a pubblici diversi. Non mancano inoltre attività pensate per le famiglie e per chi desidera trascorrere qualche ora all’aperto. Scopriamo insieme le idee più interessanti! Cosa fare a Milano questo Weekend? C’è il Festival pugliese tra bombette e orecchiette. Al Parco Lago Nord di Paderno Dugnano continua l’“ Orecchiette Pugliesi & Bombette Festival ”, il festival pugliese a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Funweek.it

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