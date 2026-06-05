Cosa fare anche gratis a Milano dal 5 al 7 giugno | la sagra di Giannasi Milano Film Fest e tanti eventi gratuiti per vivere la città

Dal 5 al 7 giugno, a Milano si svolge la sagra di Giannasi, con bancarelle e musica dal vivo. Parallelamente, si tiene il Milano Film Fest, con proiezioni gratuite in diverse location della città. Durante il weekend, sono previsti numerosi eventi aperti al pubblico, tra cui mostre, mercati e spettacoli nei parchi e nelle piazze, tutti accessibili senza costi.

Milano si prepara a un fine settimana ricco di occasioni per uscire e di eventi tra i quali scegliere cosa fare, scoprire quartieri, vivere piazze e parchi e partecipare anche ad appuntamenti gratuiti. Tra sagre cittadine, cinema diffuso, mercatini, musica, street food e festival di comunità, dal 5 al 7 giugno la città offre un calendario vario, pensato per chi vuole godersi la città senza per forza spendere troppo. Cosa fare a Milano nel weekend? Arriva la Sagra di Giannasi. Venerdì 5 e sabato 6 giugno torna la Sagra di Giannasi, due giornate di festa nell’iconico chiostro di piazza Buozzi. Protagonisti i piatti della tradizione, a partire dal pollo fritto, insieme a birre artigianali, spritz e giochi da bar: calcio-balilla, ping-pong, biliardo, freccette, burraco, scala quaranta e briscola. 🔗 Leggi su Funweek.it

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