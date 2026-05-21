Cosa fare anche gratis a Milano dal 22 al 24 maggio | tutti gli eventi
Dal 22 al 24 maggio, Milano si anima con numerosi eventi che spaziano tra teatro, circo e design. In questa finestra temporale, si svolgono centinaia di appuntamenti in tutta la città, molti dei quali accessibili gratuitamente e aperti a tutti. Le giornate di sole contribuiscono a rendere il fine settimana particolarmente vivace, offrendo occasioni di svago e cultura senza costi per i partecipanti. La proposta varia tra spettacoli, mostre e iniziative di intrattenimento, tutte concentrate nel capoluogo lombardo.
Cosa fare a Milano dal 22 al 24 maggio?I giorni di sole promettono un nuovo fine settimana all'insegna del teatro, del circo e del design con centinaia di appuntamenti in città, molti dei quali gratuiti e aperti a tutti.Alla Biblioteca degli Alberi torna ‘Bam Circus: il Festival delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
UOCHI TOKI: la FINE DEL RAP è un ALGORITMO TOSSICO | Easy Box Podcast
Sullo stesso argomento
Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 24 al 26 aprile: tutti gli eventiCosa fare a Milano dal 24 al 26 aprile?Design, installazioni, mostre: il Fuorisalone è arrivato in città con centinaia di eventi che si snodano nei...
Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 15 al 17 maggio: tutti gli eventiCosa fare a Milano dal 15 al 17 maggio?Il nuovo weekend in arrivo spazia dalla musica al gioco, fino a festival sociali e mercatini dedicati al...
Cosa fare a Torino questa settimana? Gli eventi dal 18 al 24 Maggio (anche gratis) LINK NEI COMMENTI facebook
Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 15 al 17 maggio: tutti gli eventiUna selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti ... trentotoday.it