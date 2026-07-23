Nel weekend dal 24 al 26 luglio, l'Idroscalo di Milano ospita il Water Lantern Festival, con migliaia di lanterne che vengono fatte galleggiare sull'acqua al tramonto. In città prosegue anche l'iniziativa Milano è la Città che Sale, con concerti e spettacoli gratuiti distribuiti nel Municipio 4.

Milano, 23 luglio 2026 – Eventi sparsi per la Lombardia per trascorrere l'ultimo weekend di luglio dal 24 al 26. A Milano l'Idroscalo ospita il Water Lantern Festival, con migliaia di lanterne affidate all'acqua al tramonto, mentre in città prosegue Milano è la Città che Sale, con concerti e spettacoli gratuiti diffusi nel Municipio 4. Tra il lago Maggiore e il lago di Varese, Luino e Gavirate ospitano " La Musica del Lago ", tra concerti e fontane danzanti. A Mantova prosegue fino al 26 luglio ArciFesta, in piazzale Te, tra musica, incontri e cucina popolare. A Lovere torna Borgo diVino, con oltre 100 etichette in degustazione tra le vie del centro storico, mentre in Oltrepò Pavese, a Montalto Pavese, si cammina tra i vigneti fino al 45° parallelo, con degustazione al tramonto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend dal 24 al 26 luglio 2026

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