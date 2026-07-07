Cosa fare a Roma dal 10 al 16 luglio | visite nei musei attività e spettacoli al Planetario

Dal 10 al 16 luglio, a Roma si svolgono diverse iniziative culturali e ricreative. Sono in programma visite a musei tematici, attività rivolte ai bambini e spettacoli al Planetario, anche in orario serale. Le iniziative sono organizzate da Roma Capitale, dall’Assessorato alla Cultura e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in occasione della Giornata della Memoria.

Roma, 7 luglio 2026 – Tra visite a tema, attività per i più piccoli e gli spettacoli astronomici al Planetario, anche in orario serale, proseguono le iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Di seguito alcuni appuntamenti in calendario dal 10 al 16 luglio. Le proposte di Roma, la tua guida culturale (il programma di visite, incontri e formazione) prendono il via venerdì 10 luglio con il ciclo aMICi e aMICi Kids (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card) ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, dove si terrà una visita alla mostra Constantin Brâncu?i. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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