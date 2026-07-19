Se Sinner non parteciperà a Montreal, potrebbe perdere punti nel ranking ATP, rischiando di scendere oltre la posizione attuale. La sua assenza potrebbe favorire Zverev, che ha già accumulato punti e potrebbe avanzare. Se invece il tennista italiano giocherà, manterrà la posizione o potrà migliorare. La mancanza di Alcaraz nel torneo potrebbe influire anche sui distacchi tra i primi e gli altri giocatori, modificando le posizioni nella classifica.

Nel Masters 1000 di Montreal non ci sarà certamente lo spagnolo Carlos Alcaraz, che potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Masters 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale, mentre sia l’azzurro che il teutonico sono formalmente iscritto al torneo canadese, anche se non hanno ancora sciolto le riserve sulla partecipazione. Al momento l’iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2, dato che a Montreal potrebbe tornare davanti a Zverev: l’iberico arriverà all’appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo qualora il tedesco Alexander Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Cosa cambia per Sinner nel ranking ATP se andasse o no a Montreal: i possibili distacchi su Zverev e Alcaraz

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