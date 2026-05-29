Novak Djokovic ha giocato una partita memorabile contro Joao Fonseca al Roland Garros, creando un match che rimarrà nella storia del torneo. In un'intervista, il tennista ha commentato che senza la presenza di Sinner e Alcaraz, i suoi sogni sarebbero stati diversi, ma ha anche affermato che l’unico vero interesse è stato l’hype attorno a Fonseca. La sfida tra Djokovic e Fonseca ha suscitato grande attenzione e si è conclusa con un risultato che resterà memorabile.

Novak Djokovic ha dato vita a una battaglia campale con Joao Fonseca, disputando una partita che ha già fatto la storia del Roland Garros. Il fuoriclasse serbo è partito a razzo e ha prevalso nei primi due set, ma poi il 39enne si è dovuto inchinare al cospetto della superlativa rimonta inscenata dal giovane emergente brasiliano, che è così approdato agli ottavi di finale sulla terra rossa di Parigi e ora può davvero sognare in grande nel terzo Slam della stagione. Il ribattezzato Nole non è invece riuscito nell’impresa di tenere vivo il sogno di conquistare il 25mo Slam della propria carriera e ha fatto un punto della situazione in conferenza stampa: “ È stato un match incredibile da vivere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic: “Senza Sinner e Alcaraz sognavo? Fermi tutti. Giusto l’hype su Fonseca”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NOVAK IS UNREAL! Djokovic Stuns Sinner & Alcaraz v Zverev Showdown | Roddick Reacts

Notizie e thread social correlati

Joao Fonseca: “Jannik Sinner e Novak Djokovic sono due macchine, entrambi giocano in modo incredibile”Joao Fonseca ha raggiunto il terzo turno del Roland Garros 2026, affermando che Jannik Sinner e Novak Djokovic sono due giocatori eccezionali,...

L’investitura di Novak Djokovic: “Sinner n. 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno”Oggi si apre la partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia 2026, torneo di grande rilievo nel calendario tennistico.

Temi più discussi: La grande occasione per gli altri tennisti al Roland Garros; E ora, senza Sinner, chi vince il Roland Garros? Il borsino tra Zverev, Nole, il sogno di Cobolli e...; Novak Djokovic: Sinner è stato impressionante, ma se sto bene fisicamente ho ottime possibilità al Roland Garros; Sinner 36-2 in stagione. Nole a Parigi 2011 con 37-0.

Senza Sinner e Alcaraz, il Roland Garros è diventato improvvisamente aperto e imprevedibile, con tanti tennisti che potrebbero sfruttare l’occasione per vincere il torneo più importante della loro carriera, e Novak Djokovic per vincere il 25esimo Slam x.com

LIVE French Open Roland Garros ATP Day One | Novak Djokovic inizia la sua ricerca del 25° Grand Slam mentre Zverev e Fritz iniziano le loro campagne reddit

Tennis, Roland Garros, ribaltone in quota senza Sinner: sfida Zverev-Djokovic per il titolo, l’Italia si affida a Cobolli e BerrettiniUn colpo di scena, nella maniera più inattesa. Jannik Sinner lascia il Roland Garros dopo la sconfitta in cinque set contro Juan Manuel Cerundolo, a causa di problemi fisici quando – nel terzo set – e ... napolimagazine.com

Il Roland Garros senza Sinner è mutilato? L’eliminazione di Jannik apre scenari inediti: il sogno di Djokovic, il riscatto di una generazione incompiuta e i giovani Fonseca ...Senza Sinner e Alcaraz Parigi è rimasta senza padroni e si apre la guerra per la Coppa dei Moschettieri. Senza volerlo siamo davanti a uno dei tornei più imprevedibili degli ultimi anni ... mowmag.com