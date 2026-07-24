cosa aggiunge stuart fails to save the universe al lascito di the big bang theory

Con un importante e apprezzato universo televisivo alle spalle, Stuart Fails to Save the Universe - su HBO Max dal 23 luglio - ha davanti a sé una missione considerevole. Riportare in scena lo spirito di quello che è oggi un cult, come The Big Bang Theory, dando - possibilmente - nuovo slancio al franchise. Ci riuscirà? Forse è presto per dirlo, ma dopo aver dato uno sguardo ai primi episodi, ci sentiamo di dire che il rischio è valso la pena. A metà strada tra Legends of Tomorrow e Future Man, l' atteso show creato da Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady gioca con il genere fantascientifico e distopico, mantenendo sempre ben saldo uno sguardo analitico - se non anche critico - su alcuni aspetti della società odierna. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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