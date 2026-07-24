Corviale spettacoli gratis per dieci giorni | date orari e programma

Roma, 24 luglio 2026 – Torna a Corviale La Città che Viene, il progetto a cura di Artestudio con la direzione di Riccardo Vannuccini che dal 24 luglio al 3 agosto abiterà Corviale con attività artistiche e culturali coinvolgendo in prima persona gli abitanti del quartiere. Si tratta, attraverso l’arte scenica inserita nel tessuto urbano, di attivare nelle persone “un’acquisizione trasformativa”, di creare uno spazio scenico, dunque, non tanto come luogo “efficentista” dell’arte flessibile e fluida, ovvero innocua, ma come luogo di possibili incontri e di esperienze trasformative. Tutte le attività sono libere e gratuite fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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