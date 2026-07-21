Concerti gratis sul lago di Sabaudia | date orari e programma

Quattro serate di musica gratuite si svolgeranno sul lago di Sabaudia, a partire dal 21 luglio. L’evento, giunto all’undicesima edizione, si terrà in una location simbolo della città e includerà concerti di jazz, musica contemporanea e repertorio classico. Gli spettacoli si svolgeranno in diverse date e orari, offrendo un programma vario e aperto al pubblico. L’iniziativa si svolge nell’ambito di un festival che ogni anno anima le serate estive locali.

Sabaudia, 21 luglio 2026 – Quattro serate, una location simbolo della città e un viaggio attraverso jazz, musica contemporanea e repertorio classico. Sabaudia si prepara ad accendere l’estate con l’ undicesima edizione de “I Suoni del Lago. oltre il giardino”. La rassegna, in programma nei giorni 22, 23, 24 e 26 luglio, trasformerà il Belvedere in un palcoscenico immerso nella natura del Parco Nazionale del Circeo. Un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare un posto di rilievo nel calendario culturale del litorale pontino, puntando sulla qualità artistica e sul fascino di luoghi dove il paesaggio diventa parte integrante dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Concerti gratis a Roma, al Parco della Pace arriva Estate in Consiglio 2026: date e artistiNel Parco della Pace, vicino alla sede del Consiglio regionale del Lazio, si svolgono concerti gratuiti.

Ostia, ponte del 2 giugno: il programma dei concerti gratis in centroA Ostia, durante il ponte del 2 giugno, il centro storico ospiterà una serie di concerti gratuiti.

Temi più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Onde musicali sul Lago d’Iseo: concerti del 25 e 26 luglio; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 luglio: tutti gli eventi; Jazz in Maggiore compie 18 anni: quattro concerti gratuiti tra le sponde del Verbano con grandi nomi del jazz.

Jazz in Maggiore compie 18 anni: quattro concerti gratuiti tra le sponde del Verbano con grandi nomi del jazzDal 6 al 16 agosto il festival torna tra Germignaga, Luino, Maccagno e Brezzo di Bedero. In programma anche un incontro dedicato a Miles Davis e un viaggio musicale tra tradizione e sperimentazione. laprovinciadivarese.it

Giochi d’acqua e note: tra classica e jazz, i festival e i concerti con vista sul lagoIl fascino delle sere d’estate con le luci a pelo d’acqua, la notte stellata sulla platea e tanti spazi suggestivi (piazze, giardini, ville o monasteri) da rivivere con occhi diversi. Ogni anno i ... milano.repubblica.it