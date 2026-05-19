Acrobazie mozzafiato sfilate e show internazionali | a Milano tre giorni di spettacoli tutti gratis
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, il parco Biblioteca degli Alberi a Milano ospiterà la nuova edizione di ‘Bam Circus: il Festival delle Meraviglie del Parco’. L'evento prevede tre giorni di spettacoli gratuiti che includono acrobazie, sfilate e show provenienti da diverse parti del mondo. Il festival si svolge all’interno di un contesto all’aperto, attirando un vasto pubblico di appassionati di arti circensi e spettacoli di strada. La manifestazione è uno degli appuntamenti più attesi della primavera in città.
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio a Milano arriva la nuova edizione di ‘Bam Circus: il Festival delle Meraviglie del Parco’, uno degli eventi più attesi della primavera al parco Biblioteca degli Alberi. La manifestazione unisce circo contemporaneo, danza e giocoleria.La nuova edizioneAd. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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