Cortona On The Move dieci fotografi per guardare ancora l' Italia

Cortona, 24 lug. (askanews) - Un nuovo racconto del paesaggio italiano attraverso il lavoro contemporaneo di dieci fotografi, sulla scia di grandi progetti storicizzati, ma con la volontà di aggiornare una storia visuale del nostro Paese. Cortona On The Move, nell'edizione dedicata tutta alla nostra "Beautiful Country", presenta un progetto inedito, "Peninsula", ospitato nella Fortezza del Girifalco. "Ho pensato che un festival debba anche proporre un contenuto suo originale - ha detto ad askanews la direttrice artistica Renata Ferri - che non esiste da nessun'altra parte. Questo è stato l'incipit con cui ho messo in piedi questo progetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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