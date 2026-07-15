Da giovedì 16 luglio a domenica 1° novembre 2026, il borgo medievale di Cortona ospiterà la manifestazione fotografica Cortona On The Move 2026. La mostra presenta una selezione di immagini che rappresentano l’Italia contemporanea, esposte in vari spazi del centro storico. L’evento si svolge per oltre tre mesi, coinvolgendo artisti e visitatori provenienti da diverse parti del mondo.

Arezzo, 15 luglio 2026 – Da giovedì 16 luglio a domenica 1° novembre 2026, il borgo medievale di Cortona torna a essere un punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea con Cortona On The Move, il festival che indaga l’evoluzione del linguaggio fotografico, con una crescente attenzione alla produzione di contenuti originali e inediti. Giunto alla sua sedicesima edizione, il festival promosso dall’Associazione culturale On The Move, quest’anno compie una vera e propria rivoluzione con la direzione artistica di Renata Ferri che imprime un nuovo corso artistico per dare vita alle infinite possibilità della fotografia di emozionare, far conoscere e sorprendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Cortona On The Move 2026 racconta l’Italia contemporanea

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