Dal 16 luglio al 1° novembre 2026, a Cortona si svolge la sedicesima edizione di Cortona On The Move, con 33 mostre dedicate alla fotografia contemporanea. La manifestazione si conferma come uno dei principali eventi internazionali nel settore, attirando visitatori da tutto il mondo. La rassegna si concentra sull’Italia contemporanea, presentando opere di fotografi nazionali e internazionali. La città torna a essere un punto di riferimento per la fotografia, con un calendario ricco di esposizioni e iniziative.

Dal 16 luglio al 1° novembre 2026 Cortona torna a essere uno dei principali punti di riferimento internazionali per la fotografia contemporanea con la sedicesima edizione di Cortona On The Move. Il festival, promosso dall’Associazione culturale On The Move, si presenterà quest’anno con un nuovo corso artistico affidato alla direttrice Renata Ferri e con un programma composto da trentatré mostre, tra esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e nuove committenze. Tema dell’edizione 2026 sarà “Beautiful Country”, un progetto curatoriale dedicato all’Italia contemporanea, alla sua memoria e alle sue trasformazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Cortona On The Move 2026: trentatré mostre per raccontare l’Italia contemporanea

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Cortona On The Move racconta l’Italia contemporanea, dal 16 luglio al 1 novembreDal 16 luglio al 1° novembre, Cortona On The Move presenta “Beautiful Country” con 33 mostre che esplorano l’Italia contemporanea.

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Temi più discussi: Cortona On The Move, lunedì 13 luglio la presentazione della 16ª edizione; Cortona On The Move 2026 racconta l’Italia contemporanea; Paparazzi, una delle mostre più sorprendenti di Cortona On The Move 2026; Europa in mostra, la lunga estate della fotografia.

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