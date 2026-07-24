I rappresentanti dei 125 paesi membri della Corte penale internazionale hanno votato per rimuovere il procuratore capo Karim Khan. La decisione è stata confermata da fonti diplomatiche all’Associated Press.

I rappresentanti dei 125 Stati parte della Corte penale internazionale hanno votato per la destituzione del procuratore capo Karim Khan. Lo hanno confermato all’Associated Press due fonti diplomatiche. L’avvocato britannico, 56 anni, è accusato di molestie sessuali nei confronti di una collaboratrice, accuse che ha sempre respinto. Si tratta della prima volta nella storia della Corte che un procuratore capo viene destituito dall’incarico. Khan era stato sospeso temporaneamente dalle sue funzioni lo scorso giugno, dopo che un rapporto dell’organo di controllo della Cpi aveva concluso che si era reso responsabile di “gravi illeciti”. Secondo documenti visionati dall’Associated Press, avrebbe intrattenuto una relazione sessuale con la donna e avrebbe cercato di impedirle di portare avanti le accuse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corte Penale Internazionale, gli stati membri votano per la destituzione del procuratore Kahn

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