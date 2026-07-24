La Corte dei Conti ha deciso di non dichiarare il dissesto finanziario per l’Ente, escludendolo categoricamente. La notizia è stata comunicata dal rappresentante dell’organo di controllo, che ha sottolineato come questo risultato sia il frutto di un lavoro accurato. La decisione riguarda esclusivamente il Comune di San Nicola Manfredi, che ora può continuare la gestione ordinaria senza interventi straordinari.

“Un risultato fondamentale che premia il nostro lavoro e tutela la cittadinanza: la Corte dei Conti ha escluso in modo categorico qualsiasi dichiarazione di dissesto finanziario per l’Ente”. A dichiararlo è il Sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo, a margine dell’udienza dinanzi alla magistratura contabile. “Ho risposto personalmente e con fermezza davanti a un collegio di 11 giudici contabili – spiega il Primo Cittadino – e le nostre ragioni sono state accolte. La struttura finanziaria attuale del Comune è solida e non sussistono i presupposti per il dissesto. Sono orgoglioso di aver salvato ancora una volta San Nicola Manfredi da conseguenze pesanti che avrebbero gravato sui cittadini”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Corte dei Conti, Vernillo: “Escluso il dissesto finanziario, salvo il Comune di San Nicola Manfredi”

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