La Corte dei Conti approva il Piano di Riequilibrio Finanziario | Giornata storica

La Corte dei Conti ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario del Comune di Aversa, confermando il via libera della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Campania. Il sindaco della città ha definito questa giornata “storica” e ha commentato l’accaduto facendo riferimento alla decisione ufficiale della magistratura contabile. La conferma dell’approvazione rappresenta un passaggio importante per il bilancio del Comune e per le sue future manovre finanziarie.

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“Oggi è una giornata storica per Aversa”, così il sindaco Francesco Matacena commenta il via libera da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Campania in merito all'approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario del Comune normanno.“È una notizia di enorme. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Soverato fuori dal predissesto: la Corte dei Conti approva il piano di riequilibrio Sullo stesso argomento Piano di riequilibrio finanziario pluriennale: Corte dei Conti approvaBRINDISI - Nella mattinata di ieri, venerdì 15 maggio 2026, al protocollo del Comune di Brindisi è pervenuto il documento con il quale la Corte dei... Aversa, Comune evita il dissesto: Corte dei Conti approva il piano di riequilibrioIl Comune di Aversa evita il dissesto finanziario e ottiene il via libera della Corte dei Conti al piano di riequilibrio finanziario. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale: Corte dei Conti approva ift.tt/7h0fb4k ift.tt/YAOIb9P x.com Pnrr, la Corte dei Conti: Case e Ospedali di Comunità in linea con i targetROMA L’attuazione delle misure sanitarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza procede in modo differenziato: se gli interventi per le Case e gli Ospedali di Comunità sono in linea con i target ... corrieredellacalabria.it Montalto Uffugo, i conti tornano in ordine: il Comune esce dal piano di riequilibrioIl Sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli annuncia il via libera della Corte dei Conti: Traguardo storico che ci restituisce libertà d'azione per investire su tutto il territorio. montaltouffugonline.it