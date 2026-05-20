Il Comune di Aversa ha ricevuto l’approvazione della Corte dei Conti sul suo piano di riequilibrio finanziario, evitando così il dissesto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il risultato di un percorso di ristrutturazione delle finanze pubbliche intrapreso dall’amministrazione comunale. La delibera della Corte dei Conti conferma che le misure adottate sono risultate sufficienti a garantire la stabilità economica dell’ente. La notizia viene diffusa attraverso comunicati ufficiali e articoli di stampa locali.

Il Comune di Aversa evita il dissesto finanziario e ottiene il via libera della Corte dei Conti al piano di riequilibrio finanziario. Un risultato che allontana i timori emersi già durante l’ultimo consiglio comunale, segnato dal riconoscimento di circa 30 debiti fuori bilancio e dalle preoccupazioni sulle condizioni economiche dell’Ente. Stamattina il sindaco Franco Matacena e l’assessora al Bilancio Elvira Caccavale erano a Napoli, davanti alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Campania, che ha approvato il piano presentato dal Comune. Un passaggio definito dal primo cittadino "una giornata storica per Aversa". "La Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Campania ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario del nostro Comune. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, Comune evita il dissesto: Corte dei Conti approva il piano di riequilibrio

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