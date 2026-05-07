La prefettura sospende Lucano da sindaco di Riace | le funzioni al vicesindaco

La prefettura di Reggio Calabria ha deciso di sospendere Mimmo Lucano dal ruolo di sindaco di Riace. La misura riguarda le funzioni amministrative e viene indicata come temporanea. Al suo posto, le attività del comune vengono delegate al vicesindaco. La sospensione è stata comunicata dall'agenzia di stampa Ansa e riguarda esclusivamente l'incarico di sindaco, senza altri dettagli ufficiali sui motivi.

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La prefettura di Reggio Calabria ha disposto la sospensione di Mimmo Lucano dalle funzioni di sindaco di Riace come riportato dall'Ansa. Le competenze amministrative saranno temporaneamente affidate al vicesindaco: il provvedimento è stato comunicato dalla prefetta Clara Vaccaro con una nota.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Mimmo Lucano, appello ratifica decadenza da sindaco di RiaceLa Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco di Riace Mimmo Lucano. Mimmo Lucano, Corte d’Appello conferma decadenza da sindaco di RiacePer la Prefettura la condanna, definitiva dal febbraio 2025, rientra nella fattispecie della legge Severino diventando una causa di incandidabilità... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lucano sospeso dalla Prefettura dalle funzioni di sindaco di Riace; La Corte d’Appello conferma la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace; La Corte d’Appello di Reggio Calabria conferma la decadenza di Lucano da sindaco di Riace. Mimmo Lucano sospeso da sindaco di RiaceIl prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha deciso di sospendere Mimmo Lucano dalle sue funzioni di sindaco di Riace, delegando temporaneamente tali compiti al vicesindaco. La notizia è stata uf ... strettoweb.com La Prefettura di Reggio sospende Mimmo Lucano da sindaco di Riace: Ricorrerò in CassazioneDopo la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, i legali del sindaco ed europarlamentare di Avs, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta, hanno annunciato che faranno ricorso presso la ... msn.com