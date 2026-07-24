Corsa alla Casa Bianca Ocasio-Cortez vola nei sondaggi | è favorita tra i dem nello Stato chiave del New Hampshire
Nel 2026, una candidata democratica ha raggiunto il primo posto nei sondaggi nello Stato del New Hampshire, considerato un territorio chiave nelle primarie presidenziali. La candidata, nota per il suo ruolo nel Congresso, ha ottenuto un vantaggio rispetto ad altri sfidanti nelle rilevazioni recenti. La sua posizione favorisce la corsa alla nomination democratica, mentre le altre candidature continuano a muoversi tra sondaggi e campagne sul territorio.
Roma, 24 luglio 2026 – Nel 2018, grazie alla vittoria a sorpresa contro Joseph Crowley alle primarie democratiche nel 14esimo distretto di New York, Alexandria Ocasio-Cortez è stata eletta al Congresso degli Stati Uniti in occasione delle elezioni di metà mandato, diventando a 29 anni la donna più giovane eletta alla carica parlamentare nella storia statunitense. Adesso è in testa fra i democratici per la nomination alle presidenziali del 2028 nello Stato chiave del New Hampshire. Ocasio-Cortez in testa ai sondaggi. I sondaggi premiano la 36enne deputata americana pasionaria, nota anche solo con le sue iniziali AOC. Secondo le rilevazioni della University of New Hampshire, la deputata ha il 22% delle preferenze contro il 21% dell'ex ministro dei Trasporti ed ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
SURPRISE 2028 POLL! Alexandria Ocasio-Cortez Rising in Democratic Race
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