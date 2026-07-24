Corsa alla Casa Bianca Ocasio-Cortez vola nei sondaggi | è favorita tra i dem nello Stato chiave del New Hampshire

Notizia in breve

Nel 2026, una candidata democratica ha raggiunto il primo posto nei sondaggi nello Stato del New Hampshire, considerato un territorio chiave nelle primarie presidenziali. La candidata, nota per il suo ruolo nel Congresso, ha ottenuto un vantaggio rispetto ad altri sfidanti nelle rilevazioni recenti. La sua posizione favorisce la corsa alla nomination democratica, mentre le altre candidature continuano a muoversi tra sondaggi e campagne sul territorio.