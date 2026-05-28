La pasionaria femminista col velo islamico | il cortocircuito della Ocasio-Cortez
Una donna con il velo islamico si è presentata durante un evento pubblico, attirando l’attenzione di molti. La figura, nota per il suo impegno femminista e per essere un simbolo del movimento progressista, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico presente. La scena ha mostrato un incontro tra diverse culture e ideologie, con la donna che ha partecipato attivamente senza rimuovere il velo. La sua presenza ha generato discussioni sui confini tra identità religiosa e politica.
Idolo del mondo woke ma anche della sfera islamica: Alexandria Ocasio-Cortez non smette mai di stupire. La pasionaria democratica di New York, volto giovane della sinistra americana e da anni voce tonante contro il patriarcato, si è presentata a una celebrazione dell’Eid al-Adha nel Bronx con il capo coperto da un hijab. Un gesto che nelle intenzioni voleva essere di rispetto verso la comunità musulmana del suo distretto ma che nel giro di poche ore è diventato l’ennesimo cortocircuito ideologico della politica identitaria americana. Subito virale sui social, il video mostra AOC sul palco durante la festa islamica, accanto al sindaco di New York Zohran Mamdani, anche lui protagonista della giornata per il suo abito tradizionale - la kurta - ispirato all’Arsenal, la squadra inglese di cui è tifoso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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