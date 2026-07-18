Il 21 luglio, il presidente libanese, ex comandante dell’esercito, visiterà la Casa Bianca per un incontro con l’ex presidente degli Stati Uniti. La visita si svolgerà a porte chiuse e rappresenta un momento cruciale per le relazioni tra i due paesi. Non sono stati annunciati dettagli sui temi trattati, né sui possibili accordi o dichiarazioni ufficiali che seguiranno l’incontro. La visita è prevista in un momento di tensione politica e sociale nel Libano.

C’è una data segnata in rosso sui calendari di Beirut. È quella del 21 luglio, quando il presidente libanese, l’ex comandante dell’esercito di Beirut, Joseph Aoun, giungerà alla Casa Bianca, per un colloquio a quattr’occhi con Donald Trump. “L’America adesso ci ascolta. Il file libanese è sul tavolo del Presidente”. Le priorità sono evidenti; la vita e il futuro di 1 milione e 200mila profughi, i senza tetto, o senza tutto, la tutela e salvaguardia dell’unità nazionale, il diritto al ritorno nei propri villaggi della popolazione che è dovuta fuggire. Questo è il fardello che difficilmente il presidente Aoun non potrà sentire sulle sue spalle quando entrerà alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Aoun alla Casa Bianca, l’incontro chiave per il futuro del Libano. L’analisi di Cristiano

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