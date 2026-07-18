Alessandro Buongiorno si è infortunato, lasciando il reparto difensivo scoperto. Questa situazione ha portato il Napoli a riaccendere l'interesse per Tiago Gabriel, difensore portoghese del 2004 proveniente dal Lecce. Il club potrebbe cercare di acquistare il giocatore per rinforzare la linea arretrata. La decisione dipenderà dagli sviluppi legati all'infortunio e alle trattative di mercato.

Lo stop di Alessandro Buongiorno rischia di rispedire il Napoli sul mercato dei difensori, e un nome su tutti è tornato d’attualità: quello di Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004 del Lecce. Non è una novità assoluta — gli azzurri lo seguivano già in primavera —, ma l’infortunio del centrale azzurro ha riportato il dossier in cima alle priorità di Giovanni Manna e Max Allegri. La conferma di Corvino. A dare sostanza alla pista è stato, mesi fa, lo stesso direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, che al Corriere dello Sport non aveva usato giri di parole: “Non smentisco l’interesse del Napoli”, spiegando che per il ragazzo erano già arrivate offerte importanti a gennaio, ma che il club non aveva voluto privarsene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il ko di Buongiorno riapre la pista Tiago Gabriel: il gioiello del Lecce torna in cima alla lista del Napoli

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