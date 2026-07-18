Il ritiro del Napoli è iniziato con un infortunio che ha coinvolto un giocatore chiave, costringendo il club a rivedere i piani di mercato in difesa. La squadra dovrà fare a meno di Buongiorno, che si è fermato a causa di un problema fisico. La situazione ha aperto nuove possibilità di acquisto nel reparto, influenzando le strategie di rafforzamento della rosa. La durata dell’assenza non è ancora stata comunicata ufficialmente.

L’inizio del ritiro del Napoli è stato subito segnato da una pesante tegola. Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport a Dimaro Folgarida, racconta che Alessandro Buongiorno è stato costretto a fermarsi prima ancora di iniziare la preparazione estiva a causa di un problema al ginocchio destro che potrebbe richiedere anche un intervento chirurgico. Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport evidenzia come la notizia abbia inevitabilmente rovinato il clima di entusiasmo che accompagnava il primo giorno del nuovo ciclo di Massimiliano Allegri, privato fin da subito di uno dei difensori sui quali aveva intenzione di costruire la propria squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, allarme Buongiorno: lo stop cambia i piani di Allegri e riapre il mercato in difesa”

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