Corriere dello Sport – Niente sconti per Leao | il Milan vuole 50 milioni
Il Milan chiede 50 milioni di euro per la cessione di Rafael Leao. La richiesta resta ferma, senza sconti, nonostante le trattative in corso. Il giocatore ha espresso interesse a trasferirsi in Premier League. La società rossonera non ha ancora aperto a riduzioni sul prezzo. Le negoziazioni tra le parti proseguono, ma il prezzo è stato confermato. La volontà del club è di mantenere alta la cifra richiesta per il trasferimento.
2026-06-03 08:16:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Il sogno di Rafael Leao è sbarcare in Premier League. Proprio di recente l’attaccante del Milan ha confessato pubblicamente di ammirare il Manchester United e l’Arsenal, due possibili destinazioni per l’estate. I Red Devils hanno sondato il terreno con gli agenti del portoghese senza ancora aprire una trattativa ufficiale, ma in Inghilterra anche il Chelsea potrebbe farci un pensierino. Leao è uscito allo scoperto con l’ultima intervista in Portogallo dove si è messo sul mercato, una mossa fatta di proposito per annunciare la sua disponibilità a partire per cominciare un altro capitolo della carriera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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