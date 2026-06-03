Il Milan chiede 50 milioni di euro per la cessione di Rafael Leao. La richiesta resta ferma, senza sconti, nonostante le trattative in corso. Il giocatore ha espresso interesse a trasferirsi in Premier League. La società rossonera non ha ancora aperto a riduzioni sul prezzo. Le negoziazioni tra le parti proseguono, ma il prezzo è stato confermato. La volontà del club è di mantenere alta la cifra richiesta per il trasferimento.

2026-06-03 08:16:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Il sogno di Rafael Leao è sbarcare in Premier League. Proprio di recente l’attaccante del Milan ha confessato pubblicamente di ammirare il Manchester United e l’Arsenal, due possibili destinazioni per l’estate. I Red Devils hanno sondato il terreno con gli agenti del portoghese senza ancora aprire una trattativa ufficiale, ma in Inghilterra anche il Chelsea potrebbe farci un pensierino. Leao è uscito allo scoperto con l’ultima intervista in Portogallo dove si è messo sul mercato, una mossa fatta di proposito per annunciare la sua disponibilità a partire per cominciare un altro capitolo della carriera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Niente sconti per Leao: il Milan vuole 50 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport: “Lukaku si ferma: niente Belgio e Milan a rischio, il Napoli aspetta”Romelu Lukaku ha interrotto l’attività con la nazionale belga, rinunciando alle prossime partite.

Corriere dello Sport: “Napoli-Milan, sfida Champions al Maradona: Conte ritrova i suoi, Allegri con il dubbio Leao”Martedì alle 20, si giocherà al stadio Maradona la partita tra Napoli e Milan, valida per la Champions League.

Temi più discussi: Tutte le regole di Baldini per l’Italia: niente multe, chi sbaglia torna a casa; Gimenez ha deluso il Milan: niente gol e assist, a giugno potrebbe dire addio; Salah, niente addio al Liverpool dopo l'esonero di Slot? I tifosi sui social lanciano la petizione; Niente sconti per Leao: il Milan vuole 50 milioni.

Corriere dello Sport controcorrente: Solomon via dalla Fiorentina, niente 7 milioni per il riscatto x.com

Niente Conte al Milan, Corriere dello Sport: Ibra vuole XaviRivoluzione totale in casa Milan dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Il Corriere dello Sport apre oggi con un titolo forte e significativo: Ibra vuole Xavi. Secondo il quotidiano, G ... tuttonapoli.net

Corriere dello Sport: Napoli-Sarri, niente bisIl Napoli e Maurizio Sarri sembrano ormai destinati a separarsi prima ancora di ritrovarsi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro aveva accolto tutte le richieste del ... napolipiu.com