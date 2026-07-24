Cornuti e Contenti in Fortezza Travaglio fa a fette la politica
Questa sera 24 luglio alle 21 nuovo evento per Estate in Fortezza 2026 la rassegna del Teatro Verdi di Montecatini Terme ospita Marco Travaglio con il suo talk tagliente e provocatorio in " Cornuti e Contenti ". Con Cornuti e contenti, Marco Travaglio torna sul palco con la sua satira tagliente e il consueto stile ironico e documentato. Un monologo teatrale in cui il giornalista ripercorre con sarcasmo e lucidità gli ultimi anni della politica italiana, tra governi pasticciati, media compiacenti e cittadini rassegnati. Il titolo – provocatorio e sarcastico – è lo specchio di una società abituata a subire senza reagire, a indignarsi a parole e poi tornare al solito tran tran. 🔗 Leggi su Lanazione.it
'CORNUTI E CONTENTI' - TEASER - MARCO TRAVAGLòIO
Notizie e thread social correlati
Londra acclama Marco Travaglio: lo spettacolo “Cornuti e contenti” chiude la stagione nella capitale britannicaMarco Travaglio ha concluso la sua tournée londinese con lo spettacolo “Cornuti e contenti” all’O2 Shepherd’s Bush Empire, davanti a un pubblico...
“Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?" Al Teatro Lyrick di Assisi le riflessioni di Marco TravaglioLunedì 11 maggio alle 21, al Teatro Lyrick di Assisi, andrà in scena lo spettacolo “Cornuti e contenti.
Argomenti più discussi: Cornuti e Contenti in Fortezza. Travaglio fa a fette la politica; Massimo Ranieri, Marco Travaglio e tanti altri ospiti al Ferento teatro festival; Politeama Genovese, il programma della stagione 2026/27: oltre 60 spettacoli con 114 repliche; Teatro dialettale, sei serate di spettacoli per il Premio Città di Atri.
Alla Festa del Fatto Quotidiano torna il teatro civile con il nuovo spettacolo di MarcoTravaglio: CORNUTI E CONTENTI. Ma non sarà anche colpa nostra? Un manuale di autodifesa contro la mala-politica e la mala-informazione per invertire la rotta dal basso. S x.com
Alla Festa del Fatto Quotidiano torna il teatro civile con il nuovo spettacolo di MarcoTravaglio: CORNUTI E CONTENTI. Ma non sarà anche colpa nostra? Un manuale di autodifesa contro la mala-politica e la mala-informazione per invertire la rotta dal basso. S facebook