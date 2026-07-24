Questa sera 24 luglio alle 21 nuovo evento per Estate in Fortezza 2026 la rassegna del Teatro Verdi di Montecatini Terme ospita Marco Travaglio con il suo talk tagliente e provocatorio in " Cornuti e Contenti ". Con Cornuti e contenti, Marco Travaglio torna sul palco con la sua satira tagliente e il consueto stile ironico e documentato. Un monologo teatrale in cui il giornalista ripercorre con sarcasmo e lucidità gli ultimi anni della politica italiana, tra governi pasticciati, media compiacenti e cittadini rassegnati. Il titolo – provocatorio e sarcastico – è lo specchio di una società abituata a subire senza reagire, a indignarsi a parole e poi tornare al solito tran tran. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Cornuti e Contenti" in Fortezza. Travaglio fa a fette la politica

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'CORNUTI E CONTENTI' - TEASER - MARCO TRAVAGLòIO

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Alla Festa del Fatto Quotidiano torna il teatro civile con il nuovo spettacolo di MarcoTravaglio: CORNUTI E CONTENTI. Ma non sarà anche colpa nostra? Un manuale di autodifesa contro la mala-politica e la mala-informazione per invertire la rotta dal basso. S x.com