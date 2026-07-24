Cornuti e Contenti in Fortezza Travaglio fa a fette la politica

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questa sera 24 luglio alle 21 nuovo evento per Estate in Fortezza 2026 la rassegna del Teatro Verdi di Montecatini Terme ospita Marco Travaglio con il suo talk tagliente e provocatorio in " Cornuti e Contenti ". Con Cornuti e contenti, Marco Travaglio torna sul palco con la sua satira tagliente e il consueto stile ironico e documentato. Un monologo teatrale in cui il giornalista ripercorre con sarcasmo e lucidità gli ultimi anni della politica italiana, tra governi pasticciati, media compiacenti e cittadini rassegnati. Il titolo – provocatorio e sarcastico – è lo specchio di una società abituata a subire senza reagire, a indignarsi a parole e poi tornare al solito tran tran. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cornuti e contenti in fortezza travaglio fa a fette la politica
© Lanazione.it - "Cornuti e Contenti" in Fortezza. Travaglio fa a fette la politica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

'CORNUTI E CONTENTI' - TEASER - MARCO TRAVAGLòIO

Video 'CORNUTI E CONTENTI' - TEASER - MARCO TRAVAGLòIO

Notizie e thread social correlati

Londra acclama Marco Travaglio: lo spettacolo “Cornuti e contenti” chiude la stagione nella capitale britannicaMarco Travaglio ha concluso la sua tournée londinese con lo spettacolo “Cornuti e contenti” all’O2 Shepherd’s Bush Empire, davanti a un pubblico...

“Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?" Al Teatro Lyrick di Assisi le riflessioni di Marco TravaglioLunedì 11 maggio alle 21, al Teatro Lyrick di Assisi, andrà in scena lo spettacolo “Cornuti e contenti.

Argomenti più discussi: Cornuti e Contenti in Fortezza. Travaglio fa a fette la politica; Massimo Ranieri, Marco Travaglio e tanti altri ospiti al Ferento teatro festival; Politeama Genovese, il programma della stagione 2026/27: oltre 60 spettacoli con 114 repliche; Teatro dialettale, sei serate di spettacoli per il Premio Città di Atri.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web