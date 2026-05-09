Cornuti e contenti Ma non sarà anche colpa nostra? Al Teatro Lyrick di Assisi le riflessioni di Marco Travaglio

Lunedì 11 maggio alle 21, al Teatro Lyrick di Assisi, andrà in scena lo spettacolo “Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?”, scritto e interpretato da Marco Travaglio. L’evento fa parte di una rassegna promossa dall'organizzazione locale e prevede una performance incentrata su temi di attualità e riflessioni critiche. La serata è aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

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