Marco Travaglio ha concluso la sua tournée londinese con lo spettacolo “Cornuti e contenti” all’O2 Shepherd’s Bush Empire, davanti a un pubblico numeroso e acclamante. La serata si è svolta senza problemi, con l’artista che ha presentato il suo monologo in modo fluido e diretto. La sala ha mostrato entusiasmo e partecipazione durante tutta la performance, che si è protratta per circa un’ora.

Serata di grande successo per Marco Travaglio, che ieri sera ha portato in scena all’O2 Shepherd’s Bush Empire il suo spettacolo “Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?”, ultima tappa prima della pausa estiva. Lo storico teatro londinese ha registrato un grande successo di pubblico per lo spettacolo del direttore del Il Fatto Quotidiano, reduce da un fortunato tour che ha attraversato l’Italia. Nel mirino, oltre a politici e governanti, finiscono cittadini ed elettori che, tra disillusione, assuefazione e una sorta di rassegnato compiacimento, sembrano accettare, se non addirittura rivendicare, il proprio ruolo di “cornuti e contenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Londra acclama Marco Travaglio: lo spettacolo “Cornuti e contenti” chiude la stagione nella capitale britannica

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