L’azienda Copeiron ha annunciato l’avvio di procedure di licenziamento collettivo per circa ottanta dipendenti tra le sedi di Ferrara e Milano. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori, che temono di perdere il posto di lavoro. La situazione ha portato le rappresentanze sindacali a chiedere un tavolo di crisi per affrontare la questione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che ha spiegato di voler procedere con i licenziamenti.

La vertenza Copeiron inizia a fare rumore, davvero. Il rischio di perdere ottanta professionalità a Ferrara, a seguito della decisione presa dall’azienda di avviare le procedure di licenziamento collettivo per i dipendenti delle sedi italiane del gruppo (oltre a quella in città, anche a Milano), è altissimo. È il sindaco Alan Fabbri che, all’indomani dell’assemblea dei lavoratori, torna sul tema. "Sto seguendo personalmente l’evolversi della situazione: come amministrazione faremo quanto è in nostro potere per evitare di disperdere professionalità importanti e salvaguardare i livelli occupazionali. Già nelle ore scorse ho preso contatti con l’azienda e con i lavoratori per avere un quadro più chiaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Copeiron, sos per 80 posti: "Serve un tavolo di crisi"

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