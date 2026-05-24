Il governo ha convocato un tavolo d’urgenza al Mimit per discutere della crisi di Electrolux, che mette a rischio circa 1.700 posti di lavoro. La decisione di chiudere alcune linee di produzione ha sollevato preoccupazioni sui territori interessati e sulla possibile desertificazione dei distretti industriali. Il governo si impegna a valutare le azioni necessarie per affrontare la situazione, senza ancora annunciare interventi concreti. La questione riguarda le aree direttamente coinvolte e la tenuta complessiva dell’occupazione.

? Punti chiave Come potrà il governo evitare la desertificazione dei distretti produttivi?. Quali territori subiranno l'impatto diretto della dismissione delle linee produttive?. Perché gli aiuti pubblici già stanziati non hanno fermato la crisi?. Chi riuscirà a mediare tra le richieste svedesi e i sindacati?.? In Breve Rischio 170 posti a Cerreto d'Esi e 400 a Forlì per piano ristrutturazione.. 1.500 lavoratori a rischio a Porcia e mille a Susegana per linee produttive.. Schlein e Conte criticano l'inerzia del governo Meloni sulla strategia industriale.. Fedriga e De Pascale chiedono interventi per i distretti di Friuli e Marche..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Electrolux: tavolo d’urgenza al Mimit per 1.700 posti a rischio

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Electrolux, nuovo summit in Regione. «Fare fronte comune nella vertenza»

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