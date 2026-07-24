Convocare quella piazza è stato un atto grave una decisione inconsapevole | su La7 Piantedosi accusa Lepore sugli scontri di Bologna

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Più di duemila persone si sono radunate in una piazza nel centro di Bologna, chiamate da rappresentanti delle istituzioni. Durante gli scontri, alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti e danneggiato veicoli, mentre le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni e cariche. La polizia ha riferito di aver tentato di contenere le tensioni senza riuscirci, registrando diversi feriti tra manifestanti e agenti.

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“È stata convocata una piazza da rappresentanti delle istituzioni, in maniera forse, non dico irresponsabile, ma evidentemente in maniera inconsapevole. Si poteva immaginare quello che sarebbe successo, quindi ha un qualche elemento di gravità il fatto che un sindaco convochi una piazza e sottovaluti quello che sarebbe potuto succedere, considerando, tra l’altro, che lui sa quello che c’è a Bologna”. È il duro attacco lanciato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al sindaco di Bologna Matteo Lepore. Ospite de L’aria che tira (La7) il numero uno del Viminale ha commentato il caso della morte di Abderrahim Fakir e gli scontri avvenuti nel centro storico di Bologna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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