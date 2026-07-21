A Bologna, circa 60 agenti sono rimasti feriti durante gli scontri di ieri, considerati da alcuni sindacati di polizia come il risultato di una guerriglia urbana organizzata. Le forze dell’ordine riferiscono di un’aggressione violenta e di un contesto di caos che ha superato ogni limite, con alcuni agenti colpiti con oggetti e pietre. I sindacati criticano le autorità per aver convocato la piazza, definendo la situazione come un disastro annunciato e chiedendo responsabilità.

“Quanto accaduto ieri a Bologna è stato un disastro annunciato, una città devastata, circa 60 feriti tra le forze dell’ordine e una vera e propria guerriglia urbana organizzata che ha superato ogni limite, mentre sembrava quasi si cercasse deliberatamente lo scontro e un morto tra le file della Polizia”. Lo denuncia il sindacato Fsp della Polizia di Stato all’indomani degli scontri in centro a Bologna, durante e dopo la manifestazione per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir. E tutte le sigle sindacali di polizia si scagliano contro il primo cittadino, Matteo Lepore, promotore dell’iniziativa, per lo scarso equilibrio istituzionale dimostrato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Bologna, i sindacati di polizia all’attacco di Lepore: “Sessanta agenti feriti, da irresponsabili convocare la piazza”

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Bologna, ora i sindacati di polizia chiedono rispetto: Lepore si assuma la responsabilità della piazza x.com

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