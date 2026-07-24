controlli estivi ecco nove nuovi agenti

Nove agenti della polizia locale sono stati assegnati a Cattolica per l’estate. Sono arrivati negli ultimi giorni e si affiancheranno al personale già in servizio durante i mesi più caldi. La presenza rafforzata mira a garantire maggiore controllo e sicurezza nella zona turistica. I nuovi agenti opereranno sul territorio per tutto il periodo estivo, supportando le attività di vigilanza e prevenzione.

Cattolica chiama i rinforzi per l’estate. Sono arrivati negli scorsi giorni nove nuovi agenti della polizia locale che affiancheranno gli organici già in servizio nei mesi più caldi della stagione turistica. Al momento gli agenti sono 36, oltre a otto ausiliari del traffico. Il Comune ha deciso di attingere alla graduatoria del concorso pubblico appena concluso per garantire una presenza più capillare sul territorio, tra centro e zona mare, nel periodo di maggiore afflusso turistico. I nuovi agenti sono arrivati in due gruppi. Il primo, di sette persone, in servizio dal 16 luglio al 31 ottobre; il secondo, di due agenti, da lunedì scorso al 4 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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