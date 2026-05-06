Nella città di Carmignano, la polizia locale ha accolto tre nuovi agenti e un vicecommissario, che hanno iniziato a lavorare presso il comando di piazza Giacomo Matteotti. Le assunzioni si sono rese necessarie per sostituire il personale in uscita e per coprire esigenze di turn-over. Con queste novità, l’organico del corpo di polizia si è ampliato, portando a un incremento dei controlli sul territorio.

La polizia locale di Carmignano amplia l’organico. Tre nuovi agenti, tra sostituzioni e turn over, e un nuovo funzionario hanno preso servizio al comando della Polizia locale di piazza Giacomo Matteotti. I tre agenti (Barbara Grossi, Michele Guerriero, Alessandra Pierini) e il vicecommissario Isabella Luci sono stati ricevuti, nei giorni scorsi, per la presentazione, dal sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti. Il comando dispone ora di otto componenti e "il loro arrivo – spiega la comandante Belli – ha coinciso anche con una riorganizzazione interna delle funzioni, alla ricerca di assicurare una presenza ancor più capillare, di quella già garantita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre agenti e un vicecommissario. Nuovi assunti nella polizia locale : "A Carmignano ora più controlli"

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