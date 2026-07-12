A partire da agosto, sedici nuovi agenti entreranno in servizio tra la questura di Pistoia e i commissariati della Valdinievole per coprire le ferie estive. La presenza di rinforzi è considerata insufficiente da alcuni rappresentanti locali, che sottolineano la necessità di maggior personale. La decisione riguarda l'incremento temporaneo delle forze di polizia durante il periodo estivo, senza ulteriori dettagli sui criteri di assegnazione o sulle modalità di impiego.

Montecatini Terme, 12 luglio 2026 – Sono 16 i nuovi agenti che, a partire dal prossimo mese di agosto, saranno in servizio tra la questura di Pistoia e i commissariati della Valdinievole, per coprire le ferie estive. Ad agosto arriveranno in Toscana in tutto 181 nuovi poliziotti, destinati a rafforzare questure e commissariati della regione, migliorando il controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto alla criminalità. Nel dettaglio, le assegnazioni riguarderanno: Arezzo 21, Firenze 17, Grosseto 6, Livorno 20, Lucca 23, Massa-Carrara 10, Pisa 29, Pistoia 16, Prato 16 e Siena 23. Il sindacato della polizia di Stato Coisp rivendica il merito del risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinforzi estivi per la polizia, in arrivo sedici nuovi agenti. “Troppo poco in Valdinievole”

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