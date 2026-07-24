Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al contratto dei dirigenti scolastici per il triennio 2022-2024. L’accordo coinvolge circa 8.000 dirigenti e riguarda le condizioni contrattuali e le retribuzioni. La decisione è stata comunicata il 23 luglio.

Il contratto dirigenti scolastici ha ottenuto il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri nella giornata del 23 luglio. L'intesa copre il triennio 2022-2024 e riguarda circa 8.000 presidi delle scuole statali. Sul piatto ci sono aumenti medi vicini ai 500 euro lordi al mese e arretrati che decorrono dal primo gennaio 2024. Un passaggio atteso da tempo, pensato per restituire potere d'acquisto eroso dall'inflazione.Contratto dirigenti scolastici, che cosa prevede l'accordoIl testo approvato riguarda l'Area Istruzione e Ricerca e chiude il percorso avviato mesi fa con le organizzazioni sindacali. Il contratto dirigenti scolastici entra così nella fase finale del suo iter di adozione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Contratto dirigenti scolastici 2022-2024: c'è il via libera del Consiglio dei Ministri

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Contratto dirigenti 22-24, cosa è previsto Aumenti, arretrati, ferie, mobilità e permessi

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