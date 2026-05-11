Dirigenti scolastici CISL FSUR firma il rinnovo del contratto 2022 24 | mobilità all’80% e aumenti del 6%

Da orizzontescuola.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 11 maggio, la CISL FSUR ha firmato all’Aran l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 destinato ai dirigenti scolastici e ai dirigenti dell’area istruzione e ricerca. La trattativa prevede una mobilità all’80% e un aumento del 6% delle retribuzioni. La firma riguarda una parte degli accordi stipulati tra le parti coinvolte e stabilisce i principali parametri per il nuovo contratto.

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La CISL FSUR ha sottoscritto oggi, lunedì 11 maggio, all’Aran l’ipotesi di rinnovo del CCNL 2022-2024 dell’Area Istruzione e Ricerca per dirigenti scolastici e dirigenti. L’accordo è stato firmato insieme ad ANP, FLC CGIL, UIL Scuola Rua e Dirigenti Scuola. L'articolo Dirigenti scolastici, CISL FSUR firma il rinnovo del contratto 202224: mobilità all’80% e aumenti del 6%.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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