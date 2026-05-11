Dirigenti scolastici CISL FSUR firma il rinnovo del contratto 2022 24 | mobilità all’80% e aumenti del 6%

Oggi, 11 maggio, la CISL FSUR ha firmato all’Aran l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 destinato ai dirigenti scolastici e ai dirigenti dell’area istruzione e ricerca. La trattativa prevede una mobilità all’80% e un aumento del 6% delle retribuzioni. La firma riguarda una parte degli accordi stipulati tra le parti coinvolte e stabilisce i principali parametri per il nuovo contratto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui