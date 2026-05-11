Dirigenti scolastici ANP firma l’ipotesi di CCNL 2022-2024 | cosa cambia su mobilità e assenze

Da orizzontescuola.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, i dirigenti scolastici e l’Associazione Nazionale Presidi hanno firmato l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore scuola, riguardante il triennio 2022-2024. La firma avviene a meno di due mesi dall’inizio delle trattative, e le modifiche principali riguarderanno aspetti come la mobilità e le assenze del personale scolastico. Le nuove disposizioni entreranno in vigore con le prossime applicazioni del contratto.

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Anche l’ANP ha sottoscritto l’ipotesi del CCNL scuola 2022-2024 dell’Area Istruzione e Ricerca, a meno di due mesi dall’avvio del negoziato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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