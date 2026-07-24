La provincia di Bergamo rimane uno dei territori più attivi nella contrattazione sociale. Lo confermano i dati dell’Osservatorio Sociale CISL che, nell’ultimo rapporto stilato insieme al Centro di ricerca WWell dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha fornito i dati della negoziazione sociale affrontata nelle varie regioni italiane. Così, anche per il 2025, viene confermato il ruolo delle organizzazioni sindacali nei processi di concertazione con le amministrazioni comunali. Per programmare e dare forma sociale allo sviluppo dei territori, infatti, anche in provincia di Bergamo CISL e FNP, in concorso con le altre organizzazioni... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Avellino, lo sport motore di sviluppo sociale ed economicoMartedì 19 maggio alle 18:00 si svolgerà un incontro presso l’Hotel De La Ville di Avellino, dedicato al ruolo dello sport motore di sviluppo sociale...

Gioia Tauro, la Cisl rilancia: "Serve un patto sociale per trasformare il porto nel motore dello sviluppo del Sud"A Gioia Tauro, la Cisl ha evidenziato la necessità di un patto sociale per favorire lo sviluppo del porto, considerato un elemento chiave per il...

Temi più discussi: Contrattazione Sociale, motore di sviluppo per i grandi cambiamenti del territorio; Contrattazione sociale, Cisl e Fnp: nel 2025 record di accordi, coinvolta una persona su tre; Conclusa la contrattazione sociale per l’anno 2019. Riunite oggi a Conegliano le parti sociali per un primo bilancio; Senza sicurezza e salari equi nessun futuro per i giovani.

Contrattazione Sociale, motore di sviluppo per i grandi cambiamenti del territorioL’attività nel 2025. Decine di accordi per welfare, invecchiamento, compartecipazione e fisco La provincia di Bergamo rimane uno dei territori più attivi nella contrattazione sociale. Lo confermano i ... bergamonews.it

Contrattazione sociale in crescita: Ma serve un welfare comunitarioCome trasformare la crescita economica in reale benessere diffuso? Per la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, anche attraverso la contrattazione sociale. Questo il tema del suo interve ... quotidiano.net