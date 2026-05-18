Avellino lo sport motore di sviluppo sociale ed economico

Martedì 19 maggio alle 18:00 si svolgerà un incontro presso l’Hotel De La Ville di Avellino, dedicato al ruolo dello sport motore di sviluppo sociale ed economico nel territorio. L’evento si concentrerà sugli effetti che lo sport ha sulla comunità e sull’economia locale, offrendo uno spazio di confronto tra esperti e rappresentanti del settore. La discussione si focalizzerà sulle ricadute pratiche e sui benefici concreti derivanti dall’attività sportiva per la città e i suoi abitanti.

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