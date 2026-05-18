Avellino lo sport motore di sviluppo sociale ed economico
Martedì 19 maggio alle 18:00 si svolgerà un incontro presso l’Hotel De La Ville di Avellino, dedicato al ruolo dello sport motore di sviluppo sociale ed economico nel territorio. L’evento si concentrerà sugli effetti che lo sport ha sulla comunità e sull’economia locale, offrendo uno spazio di confronto tra esperti e rappresentanti del settore. La discussione si focalizzerà sulle ricadute pratiche e sui benefici concreti derivanti dall’attività sportiva per la città e i suoi abitanti.
Martedì 19 maggio alle ore 18:00, presso l’Hotel De La Ville di Avellino, si terrà un incontro dedicato al tema “Lo sport e le sue ricadute sul territorio da un punto di vista sociale ed economico”.L’appuntamento approfondirà il ruolo dello sport come leva di crescita per le comunità locali, con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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