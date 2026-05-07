Gioia Tauro la Cisl rilancia | Serve un patto sociale per trasformare il porto nel motore dello sviluppo del Sud

A Gioia Tauro, la Cisl ha evidenziato la necessità di un patto sociale per favorire lo sviluppo del porto, considerato un elemento chiave per il futuro dell’area. Il porto punta a rafforzare la propria posizione come punto strategico nel Mar Mediterraneo e a trasformare l’aumento dei traffici in benefici concreti per la comunità locale. La questione riguarda anche l’occupazione e le relazioni tra le parti coinvolte nel settore portuale.

“Il porto di Gioia Tauro guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di piattaforma strategica nel Mediterraneo e di tradurre la crescita dei traffici in nuove opportunità per il territorio”. È questo il tema centrale dell’incontro svoltosi ieri tra la Cisl Area Metropolitana.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container... Container sospetti per Israele, ispezione Gdf nel porto di Gioia TauroGIOIA TAURO, 18 MAR – La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno messo sotto ispezione 8 container arrivati nei giorni scorsi nel porto di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Primo maggio, manifestazione di Cgil, Cisl e Uil al porto di Gioia Tauro; Primo maggio a Gioia Tauro, Sbarra (Cisl): Lavoro, sviluppo e responsabilità per il territorio · ilreggino.it; Primo maggio al porto di Gioia Tauro, per parlare di sviluppo; 1 Maggio: Cgil-Cisl-Uil Calabria al porto di Gioia Tauro. La CISL Reggio Calabria incontra l’Autorità Portuale e chiede un patto per lo sviluppo: Gioia Tauro hub strategico del MediterraneoSi è svolto ieri un importante incontro tra una delegazione della CISL Area Metropolitana di Reggio Calabria e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, avv ... strettoweb.com Primo Maggio a Gioia Tauro, Nausica Sbarra (CISL): non può esserci sviluppo senza giustizia socialeIl Primo Maggio come impegno concreto per il lavoro dignitoso, in un luogo simbolico come l’area portuale di Gioia Tauro. È il messaggio contenuto nella lettera di Nausica Sbarra, Segretaria Generale ... strettoweb.com La CISL Reggio Calabria incontra l'Autorità Portuale e chiede un patto per lo sviluppo: "Gioia Tauro hub strategico del Mediterraneo" - facebook.com facebook