Per mantenere la continuità sul sostegno, i docenti devono compilare correttamente la domanda delle 150 preferenze. La conferma del ruolo non si limita ad accettare l’incarico assegnato dalla scuola, ma richiede anche ulteriori passaggi. È fondamentale seguire le istruzioni precise per non perdere la priorità. La procedura include la presentazione di specifici moduli e la verifica delle scadenze, secondo le indicazioni fornite dal sistema di reclutamento.

La conferma del docente di sostegno per continuità didattica richiede alcuni passaggi specifici nella domanda delle 150 preferenze e non si esaurisce con l'accettazione della proposta ricevuta dalla scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GPS 2026: le 10 COSE DA SAPERE PRIMA di compilare LE 150 PREFERENZE (e non perdere la supplenza)

Notizie e thread social correlati

Docenti sostegno: assunzioni, continuità e non solo. Facciamo il punto. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Martedì 9 giugno alle 16:00Martedì 9 giugno alle 16:00 si terrà un question time con Craparo della Gilda, dedicato ai docenti di sostegno.

Domanda conferma su sostegno e 150 preferenze, “Valutate attentamente o rischiate l’esclusione per due anni”, il Punto di Simone CraparoLe organizzazioni sindacali continuano a esprimere dubbi sulla conferma dei docenti di sostegno per l’anno scolastico successivo, nonostante la...

Temi più discussi: Continuità sul sostegno, come compilare la domanda per non perdere la precedenza: il Punto di Simone Craparo della Gilda; La Note di Siena Mens Sana Basketball conferma Simone Cerchiaro; Rugged Super Test 2026, un trionfo di sport, passione e memoria: un successo che va oltre ogni aspettativa; A Canelli è stata inaugurata la Casa della Comunità con l'assistenza medica primaria h24.

Come mai Travaglio dopo aver passato anni a scrivere che la Russia non vuole conquistare l'Europa ora invece scrive che la Russia FAREBBE BENE ad attaccare ed invadere l'Europa per autodifesa? A voi andrebbe bene se la Russia ci invade militarment reddit

Immissioni in ruolo 2026, come funziona la precedenza per la continuità sul sostegno rispetto alle nomine finalizzate al ruolo (ex art. 59)?È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibil ... tecnicadellascuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2026: scadenze diverse per sostegno e posto comune. Il Punto di Sonia CannasLe immissioni in ruolo per il 2026/27 sono in attesa dell'ultimo passaggio preliminare: l'autorizzazione del contingente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la pubblicazione della n ... orizzontescuola.it