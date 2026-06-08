Docenti sostegno | assunzioni continuità e non solo Facciamo il punto QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Martedì 9 giugno alle 16 | 00

Martedì 9 giugno alle 16:00 si terrà un question time con Craparo della Gilda, dedicato ai docenti di sostegno. Verranno discussi i temi delle assunzioni, della continuità didattica e altri aspetti legati alla professione. Durante l'iniziativa, si parlerà delle procedure di assunzione, delle modalità di mantenimento del ruolo e delle eventuali criticità legate alla continuità degli insegnanti di sostegno nelle scuole.

Docenti di sostegno, assunzioni, continuità didattica e non solo. In particolare, sulla continuità del docente di sostegno c’è da considerare la data del 15 giugno, giorno in cui la scuola deve comunicare l’esito dell’istruttoria sia alla famiglia sia al docente; entro la stessa data, e comunque prima della comunicazione alla famiglia, va acquisita anche l’espressa manifestazione di consenso del docente alla conferma. Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola realizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). In collegamento Simone Craparo (Gilda Unams). Conduce Andrea Carlino. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Docenti sostegno: assunzioni, continuità e non solo. Facciamo il punto

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Temi più discussi: Continuità dei supplenti su posto di sostegno, indicazioni del Ministero sulle modalità operative da seguire; Continuità didattica sostegno 2026/27: scadenza il 26 giugno per l'inserimento dati a sistema da parte dei Dirigenti. Precisazioni del Ministero; Conferma docenti di sostegno, il Ministero richiama le scadenze: richiesta delle famiglie entro il 31 maggio; Stabilizzazione di 577 docenti e più di 4mila assunzioni per il sostegno nelle scuole abruzzesi: la richiesta della Cisl Scuola.

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