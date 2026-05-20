Domanda conferma su sostegno e 150 preferenze Valutate attentamente o rischiate l’esclusione per due anni il Punto di Simone Craparo

Le organizzazioni sindacali continuano a esprimere dubbi sulla conferma dei docenti di sostegno per l’anno scolastico successivo, nonostante la procedura sia ormai consolidata a livello ministeriale. Recentemente, è stata posta una domanda che conferma il sostegno e richiede 150 preferenze, con un avvertimento che una valutazione superficiale potrebbe portare all’esclusione per due anni. La questione riguarda principalmente le modalità di selezione e le possibili conseguenze per gli insegnanti coinvolti.

La conferma dei docenti di sostegno per l’anno scolastico successivo continua a sollevare perplessità tra le organizzazioni sindacali, pur essendo ormai pienamente inserita nelle procedure ministeriali. A fare il punto è stato Simone Craparo nel corso del “ Question Time ” condotto da Andrea Carlino, soffermandosi soprattutto sui meccanismi operativi e sulle possibili conseguenze per i supplenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, a che punto siamo

Sullo stesso argomento

Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno: tutte le info utili. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Martedì 19 maggio alle 14:30Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, sono questi i due argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time,...

Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, a che punto siamo? QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 15 maggio alle 15:00Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, sono questi i due argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time,...

Conferma supplenza sostegno 2026, se non si ottiene si partecipa ai bollettini successiviSe il docente accetta la continuità ma non rientra nel cosiddetto bollettino zero, perde la possibilità di ottenere altre supplenze? orizzontescuola.it

Continuità docenti di sostegno, la conferma viene completata nella scelta delle 150 preferenzeUna docente con contratto a tempo determinato su posto di sostegno nella scuola X, ci chiede: Come funziona l’eventuale conferma sul posto di sostegno dove sto attualmente insegnando fino al prossimo ... tecnicadellascuola.it