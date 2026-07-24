Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro la chiusura di una sala giochi in via Panfilia, giudicando corretta l’interdizione. Le verifiche hanno confermato che le sale gioco potevano insediarsi in alcune zone stabilite dal Comune, ma non nel fabbricato in via Della Merenda, che, anche se considerato idoneo, risultava incompatibile urbanisticamente. La decisione si basa sui criteri di localizzazione e compatibilità dell’immobile.

Le verifiche hanno "confermato la possibilità di un insediamento stabile e duraturo delle sale gioco negli ambiti individuati dal Comune". E in quanto al "fabbricato individuato" dalla società in via Della Merenda, "anche se fosse materialmente idoneo, non risulta compatibile dal punto di vista urbanistico". E "la pianificazione non può adattarsi alle esigenze del singolo". È quanto il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata mercoledì scorso, ha deciso respingendo il ricorso di una sala giochi di via Panfilia, la Enjoy, e dunque confermando la decisione di fine settembre scorso del Tar di Bologna di avvallare il provvedimento di chiusura del Comune perché troppo vicina a una chiesa: si trova a circa 200 da San Lorenzo in Cesarea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consiglio di Stato. Troppo vicina alla chiesa. Giusto lo stop a sala giochi di via Panfilia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andrew Tate Arrestato a Miami: Cosa Sta Succedendo Davvero | RUVIDO 366

Notizie e thread social correlati

Sala giochi troppo vicina ai luoghi sensibili, il Tar conferma il no alle slot: “La licenza non è trasferibile”Il Tribunale amministrativo ha confermato il rifiuto di concedere la licenza a una sala giochi situata troppo vicino a luoghi sensibili, ribadendo...

A sorpresa il Castello delle Cerimonie resta aperto: il Consiglio di Stato sospende lo stopIl Castello delle Cerimonie potrà continuare a svolgere matrimoni e cerimonie almeno fino al 4 giugno, dopo che il Consiglio di Stato ha deciso di...

Argomenti più discussi: Pianta organica farmacie, Consiglio di Stato: discrezionalità del Comune non può diventare arbitrio; Consiglio di Stato. Troppo vicina alla chiesa. Giusto lo stop a sala giochi di via Panfilia; Sala scommesse a 200 metri dalla chiesa, il Consiglio di Stato conferma la chiusura: Troppo vicina; Blog | Cani vietati nelle aree verdi? Il Consiglio di Stato boccia l'ordinanza di un Comune.

Il lavoro duro è un prerequisito. Non è più un vantaggio. Sia chiaro: senza lavorare duro non vai da nessuna parte. È il biglietto d'ingresso, non il premio. Ma il biglietto ce l'hanno tutti. E nei prossimi 10 anni ci saranno 8 decisioni che faranno più differenza di 1 x.com