Sala giochi troppo vicina ai luoghi sensibili il Tar conferma il no alle slot | La licenza non è trasferibile
Il Tribunale amministrativo ha confermato il rifiuto di concedere la licenza a una sala giochi situata troppo vicino a luoghi sensibili, ribadendo che la licenza non è trasferibile con l’acquisto del locale. La decisione si basa sulla normativa vigente, che vieta l’apertura di sale giochi in prossimità di aree considerate sensibili. La sentenza chiarisce che, anche in presenza di un cambio di proprietà, non si può considerare automatica la possibilità di esercitare l’attività con la licenza preesistente.
L’acquisto di un locale adibito a sala giochi non comporta automaticamente anche il trasferimento della licenza necessaria per esercitare l’attività. Di conseguenza, in caso di subentro, è necessario il rilascio di nuove autorizzazioni, che devono rispettare le distanze minime dai luoghi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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