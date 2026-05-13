A sorpresa il Castello delle Cerimonie resta aperto | il Consiglio di Stato sospende lo stop
Il Castello delle Cerimonie potrà continuare a svolgere matrimoni e cerimonie almeno fino al 4 giugno, dopo che il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere l’efficacia della sentenza del Tar Campania. La decisione riguarda la revoca della licenza commerciale, che era stata confermata dal tribunale amministrativo, ma che ora viene temporaneamente fermata. La struttura rimane aperta, quindi, nonostante le controversie legali in corso.
La Sonrisa potrà continuare a ospitare matrimoni e cerimonie almeno fino al 4 giugno. A sorpresa, infatti, il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza con cui il Tar Campania aveva confermato la revoca della licenza commerciale disposta dal comune di Sant’Antonio Abate.La.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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