Condannato per mafia ’Regali’ sospetti alla moglie Scatta il maxi sequestro

Notizia in breve

Un uomo condannato per associazione mafiosa è stato coinvolto in un caso di sospetti di regali alla moglie. In seguito a un controllo antiriciclaggio, sono stati identificati movimenti finanziari che hanno portato a un maxi sequestro di beni. Le verifiche hanno evidenziato un sistema di intestazioni fittizie di proprietà, che ha portato alle misure di confisca. La vicenda si inserisce in un’operazione più ampia di accertamenti sulle operazioni finanziarie sospette.