Condannato per mafia ’Regali’ sospetti alla moglie Scatta il maxi sequestro
Un uomo condannato per associazione mafiosa è stato coinvolto in un caso di sospetti di regali alla moglie. In seguito a un controllo antiriciclaggio, sono stati identificati movimenti finanziari che hanno portato a un maxi sequestro di beni. Le verifiche hanno evidenziato un sistema di intestazioni fittizie di proprietà, che ha portato alle misure di confisca. La vicenda si inserisce in un’operazione più ampia di accertamenti sulle operazioni finanziarie sospette.
Le verifiche su alcuni movimenti finanziari, emersi durante un controllo antiriciclaggio, hanno portato gli investigatori a ricostruire un presunto sistema di intestazioni fittizie di beni. L’indagine della guardia di finanza di Spezia, coordinata dalla Procura, si è conclusa con il sequestro preventivo di un patrimonio del valore di oltre 270mila euro nei confronti di un residente della provincia già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso. L’inchiesta è partita dall’analisi di elementi raccolti durante un controllo amministrativo in un’agenzia immobiliare. Da quegli accertamenti il Nucleo di polizia economico-finanziaria ha avviato approfondimenti sulla posizione dell’uomo che, proprio in virtù della condanna definitiva per reati di stampo mafioso, era sottoposto agli obblighi previsti dalla normativa antimafia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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