Pesca illegale del tonno rosso scatta il maxi sequestro

Nella notte, i militari della Capitaneria di porto di Milazzo hanno sequestrato un'ingente quantità di tonno rosso durante un'operazione di polizia marittima. L'intervento è stato mirato a contrastare la pesca illegale e a proteggere le risorse ittiche, portando a un maxi sequestro. L'operazione si inserisce in un'attività di controllo delle attività di pesca nella zona, con l'obiettivo di prevenire pratiche illecite. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sulle quantità sequestrate.

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