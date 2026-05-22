Pesca illegale del tonno rosso scatta il maxi sequestro

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, i militari della Capitaneria di porto di Milazzo hanno sequestrato un'ingente quantità di tonno rosso durante un'operazione di polizia marittima. L'intervento è stato mirato a contrastare la pesca illegale e a proteggere le risorse ittiche, portando a un maxi sequestro. L'operazione si inserisce in un'attività di controllo delle attività di pesca nella zona, con l'obiettivo di prevenire pratiche illecite. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sulle quantità sequestrate.

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I militari della Capitaneria di porto  di Milazzo hanno condotto la scorsa notte, un' operazione di polizia marittima finalizzata al contrasto della pesca illegale e alla tutela delle risorse ittiche.Nel corso dell’attività ispettiva, il personale operante ha sorpreso alcuni pescatori locali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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